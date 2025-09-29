Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:36
        Kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Dünkü Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.

        Diğer oyuncu grubu sahada taktiksel çalışmalar yaptı.

        Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

