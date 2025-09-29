Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya merkezli 2 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:51
        Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya merkezli 2 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Çalışmada, suç örgütü talimatıyla silahlı saldırı gerçekleştirdikleri belirlenen S.Ç, H.Ö, A.K, A.F.S, F.A, Y.Ö. ile T.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonla Antalya ve İstanbul'da yakalandı.

        Ayrıca İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kurşunlama olayını da S.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Aramalarda, şüphelilerin her iki olayda da kullandıkları tespit edilen 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ile A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, T.K. hakkında adli kontrol kararı uygulandı, H.Ö, A.F.S. ile F.A. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

