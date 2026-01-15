Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, THY Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğinde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025 yılında transit yolculuklarla birlikte 247 milyon 163 bine çıkardık. Bunda THY'nin de çok katkısı vardır." dedi.



Bakan Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğinde, zaman kavramının modern dünyanın en kıymetli varlığı olduğunu belirtti.



Zamanın kıtlığının bireyleri daha kısa sürede daha uzak mesafelere gitmeye yönelttiğini söyleyen Uraloğlu, mesafelerin metre gibi uzunluk birimleriyle değil dakika, saat gibi zaman birimleriyle ölçüldüğünü dile getirdi.



İnsanların artık birkaç saatlik uçuşla eskiden ömür boyu göremeyeceği şehirleri, kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Uraloğlu, bu nedenle dünyada zamanı en verimli kullanan yolculuk türü olarak hava yolunun her geçen gün daha fazla tercih edildiğini kaydetti.



Uraloğlu, Türkiye'den 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkeye ulaşabilindiğini ifade etti.



İç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirerek, bu alandaki rekabetin fitilini ateşlemelerinin sektör için yeni bir milat olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. 32 havalimanını işletmeye açtık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt-Gümüşhane Bölgesel havalimanı ile bu sayıyı 60'a çıkaracağız." dedi.



- "Dış hatlarda uçuş ağımızı 133 ülkede 356 noktaya yükselttik"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak." hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdüklerini aktaran Uraloğlu, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken uçuş ağımızı son olarak Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'i de katarak 133 ülkede 356 noktaya yükselttik." bilgisini verdi.



Bakanlık olarak temel vizyonlarının Türk sivil havacılığının emniyetli, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıda, gelecek hedeflerine emin adımlarla yürümesini sağlamak olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Bu yolda başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm taşıyıcılarımızı gerekli altyapı yatırımlarıyla desteklemeye ve önlerini açmaya devam edeceğiz. THY'nin son yıllardaki devasa büyümesinde İstanbul Havalimanı'na yaptığımız stratejik yatırımın hayati bir payı olduğuna inanıyoruz. Bu altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinliyoruz. 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. 2053 stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ICAO üyesi olan 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Bu hedefi yüzde 91 oranında gerçekleştirdik ve kalan ülkelerle de sizlerin büyüme planları doğrultusunda anlaşmalarımızı tamamlayacağız."



THY'nin 53'ü iç hatlar olmak üzere 356 noktaya uçuyor olmasının Türkiye'nin havacılık alanındaki gücünün büyük göstergesi olduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti.



"2026 yılında filoya katılacak yeni uçaklarla birlikte frekans derinliğinin artacağına ve ağın daha da genişleyeceğine olan inancımız tamdır. Son 4 yılda 91 sivil havacılık müzakeresi ile 22 yeni nokta ve 1071 ilave frekans kazanımı elde ettik. Karadağ, Gürcistan, Panama, Brezilya ve Arjantin ile yapılan düzenlemelerle nokta ve frekans kısıtlamalarını tamamen kaldırdık. Çin ile yürüttüğümüz zorlu müzakereler sonucunda, haftalık hakkımızı 49 frekansa çıkardık. Benzer şekilde Singapur, Hong Kong ve Endonezya hatlarındaki frekans artışlarının, THY'nin doğu-batı bağlantısallığına ve ülkemiz ekonomisine ciddi getiriler sağlayacağının farkındayız. 2026 planlamalarımızda da ticari sürdürülebilirliğinizi desteklemek önceliğimiz olacak.Bakanlık olarak bizler, gökyüzündeki rotanızı yasal ve altyapısal olarak temizlemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."



- "Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık"



"2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025 yılında transit yolculuklarla birlikte 247 milyon 163 bine çıkardık. Bunda THY'nin de çok katkısı vardır." ifadelerini kullanan Uraloğlu, "Sizlerle birlikte Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Hatırlayacağınız üzere İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonu ile Avrupa'da bir ilki de gerçekleştirdik. Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke olarak tarihe geçtik. İstanbul Havalimanımızda aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapmasıyla daha verimli ve dinamik kapasite yönetimiyle olası gecikmeleri ortadan kaldırdık. Bu atılımımızın uçak trafiğinde yüzde 6, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 5 artış sağlayarak havalimanımıza ne kadar büyük bir doping etkisi yaptığını da görüyoruz."



İstanbul Havalimanı'nda 2025 yılında iç ve dış hatlarda toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleştiğine değinen Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 2025 yılında iç hatlarda 17 milyon 730 bin, dış hatlarda 66 milyon 727 bin olmak üzere 84 milyon 457 bin yolcuya hizmet sunduk. Bu sayıyla İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde ise 7'nci sırada yer aldı. Yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın sayıda yolcuyu misafir eden havalimanımız büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca, 339'u aşkın uçuş noktasıyla dünya çapında ilk 3 havalimanı arasında yer almakta ve dünyada en fazla hava yolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği 2'nci havalimanı konumundadır. 2025 yılını günlük ortalama 1491 uçuşla tamamlayarak, Amsterdam, Heathrow, Paris CDG ile Frankfurt gibi Avrupa'nın en köklü dev havalimanlarını geride bırakmıştır." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2026'da 90 milyon, 2030'da 100 milyon, 2033'te ise 110 milyon yolcu barajını aşmayı planladıklarını, bu orta vadeli hedefler gerçekleştiğinde İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 5'inci sıraya yükselerek küresel havacılıkta yeni bir çığır açacağını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etap eserleri olan üçüncü pisti ve hava trafik kontrol kulesiyle tamamlayıcı tesisleri hizmete açacaklarını kaydeden Uraloğlu, bu önemli adımın Ankara'nın dünyaya daha geniş kanatlarla açılmasının yeni bir nişanesi olacağını belirtti.



- "THY, dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu unvanını gururla taşıyor"



THY'nin 93 yıllık köklü geçmişi, eşsiz birikimi ve Türkiye'nin milli gururu olarak dimdik ayakta durduğunun altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"THY neredeyse bir asra yaklaşan bilgi birikimi, son teknoloji altyapısı ve 516 uçaktan oluşan dev filosu ile bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor ve dünyada en fazla noktaya uçan havayolu unvanını taşıyor olması kıymetli. Bu muazzam küresel yolcu ağı, aynı zamanda Turkish Cargo'nun kargo kapasitesini dünya çapında rakipsiz bir etkinlikle kullanmasını sağlamaktadır. 27 uçaklık özel filosu, 115 doğrudan kargo destinasyonu ve yolcu uçuşlarıyla entegre operasyonel modeli sayesinde dünyanın en geniş lojistik ağlarından birini yönetmektedir. İstanbul'un coğrafi stratejik üstünlüğü ve İstanbul Havalimanımızın ileri teknoloji altyapısı, Turkish Cargo'ya uzun menzilli hatlarda yüksek kapasite, hızlı transit süreleri ve özel kargo segmentlerinde eşsiz operasyonel esneklik kazandırmaktadır."



Turkish Cargo'nun 2024'te IATA tarafından yayımlanan uluslararası hava kargo sıralamasına göre dünyanın en büyük 3'üncü hava kargo taşıyıcısı konumuna ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, 2025 yılında ise "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" ödülü ile sektörel arenada bir kez daha tescil edildiğini vurguladı.



THY'nin bu büyük operasyonel hacminin aynı zamanda dijital altyapı ihtiyacını da artırdığını dile getiren Uraloğlu, "İşte bu vizyonla, geçen hafta temelini attığımız 8 projeden biri olan Veri Merkezi projemiz de THY'nin operasyonel sürekliliğinin dijital omurgasını oluşturacak. Yüksek güvenlikli altyapısı, ileri seviye veri yönetim kabiliyetiyle şirketimizin teknoloji kapasitesini yeni bir ölçeğe taşıyacak. Böylece THY, sadece yolcu ve kargo taşımayacak, aynı zamanda ürettiği veriyi de en güvenli ve etkin şekilde yöneterek küresel liderliğini pekiştirecektir. Kıtalararası yolculukların haritasını yeniden çizen, Avrupa ve Orta Doğu'nun devleriyle, köklü havayolu şirketleriyle gökyüzünde destansı bir mücadele veren THY, kıtalararası yolcu ve kargo akışından çok daha büyük pay almak için kıyasıya rekabet etmektedir. THY, bugün havayolu ve hava kargo sektöründe küresel bir dünya markası olmuşsa bu muhteşem gurur tablosunda elbette en büyük paylardan biri yüksek vizyonu ve liderliğiyle bu yükselişi mümkün kılan Sayın Cumhurbaşkanımızındır." şeklinde konuştu.



Uraloğlu, yeni teknolojiler ve vizyoner yaklaşımlarla THY'nin dünya havacılığında söz sahibi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



Konuşmasını tamamlamasının ardından THY yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Uraloğlu, bir süre telefonla konuştuktan sonra yeniden sahneye çıkarak, "Cumhurbaşkanımızla konuştum. Bir talimatını iletti. THY'nin yöneticiler zirvesinde olduğumu ilettim. Kendileri de selamlarını söyledi, sizlerle gurur duyduğunu ve başarılarınızın devamını diledi. Miraç Kandili'nizi de tebrik etti." dedi.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da THY'nin 2003 yılında 65 uçağı olduğunu bugünlerde ise birinci 500 uçağı bitirdiklerini, 10 yıl içerisinde de ikinci 500 uçağı THY ailesine katmanın planlarını yaptıklarını söyledi.













