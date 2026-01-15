Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da otobüse tutunup paten yapan 2 çocuk hakkında işlem başlatıldı

        Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunup trafiği tehlikeye düşüren patenli 2 çocuk hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:03
        Antalya'da otobüse tutunup paten yapan 2 çocuk hakkında işlem başlatıldı
        Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunup trafiği tehlikeye düşüren patenli 2 çocuk hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkartılması, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek kural ihlali yapan araç, motosiklet ve sürücülerin engellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

        Yapılan çalışmada, özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu cadde ve sokaklarda seyir halindeki araçların arkalarına tutunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren patenli 2 çocuk hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

