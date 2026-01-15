Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi

        Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası genel kurulunda başkanlığa Mevlüt Akıllı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:11 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası genel kurulunda başkanlığa Mevlüt Akıllı seçildi.

        Odanın 7. Genel Kurulu, Serik Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Genel kurulda mevcut başkan Mevlüt Akıllı 940, diğer aday Yılmaz Erdem ise 263 oy aldı.

        Yeniden başkanlığa seçilen Akıllı, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Kepez'in şefkat eli 2025'te binlerce can dosta uzandı
        Kepez'in şefkat eli 2025'te binlerce can dosta uzandı
        Antalya'da son 1 haftada 5,6 milyon kaçak makaron ele geçirildi
        Antalya'da son 1 haftada 5,6 milyon kaçak makaron ele geçirildi
        Antalya'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da diplomasız kaçak diş tedavisi yapan şüpheliye operasyon
        Antalya'da diplomasız kaçak diş tedavisi yapan şüpheliye operasyon
        Dr. İlemin: Karakulak türünü Akdeniz ekosistemi için gösterge tür olarak te...
        Dr. İlemin: Karakulak türünü Akdeniz ekosistemi için gösterge tür olarak te...
        Okullarda ağız ve diş sağlığı seferberliği
        Okullarda ağız ve diş sağlığı seferberliği