Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası genel kurulunda başkanlığa Mevlüt Akıllı seçildi. Odanın 7. Genel Kurulu, Serik Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Mevlüt Akıllı 940, diğer aday Yılmaz Erdem ise 263 oy aldı. Yeniden başkanlığa seçilen Akıllı, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

