        Antalya Haberleri

        Antalya'daki Yöresel Ürünler Festivali'nde "Yörük göçü" canlandırıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kültürel mirasın korunması, yöresel ürünlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında "Yörük göçü" canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:31
        Antalya'daki Yöresel Ürünler Festivali'nde "Yörük göçü" canlandırıldı
        Antalya'nın Kaş ilçesinde kültürel mirasın korunması, yöresel ürünlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında "Yörük göçü" canlandırıldı.

        Gürsu (Köyre) Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Yöresel Ürünler Festivali", Yörük göçü etkinliğiyle başladı. Geleneksel kıyafetler giyen köylüler, geçmişte kullanılan tarım aletleriyle yürüyüşe katıldı.

        At, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerin de yer aldığı temsili göçle, Yörüklerin yaylalardan dönüşü canlandırıldı. Deve üzerinde davul zurna eşliğinde göçe katılan gelin için "gelin indirme" ritüeli de gerçekleştirildi. Bir grup da korteje klasik motorlarla katılarak, gösteri sundu.

        Katılımcılar, hem Yörük kültürünü hem de bölgenin köklü yaşam biçimini tanıma fırsatı buldu.

        Yöresel ürünlerin tanıtı için düzenlenen tahin yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Kaşık kullanmadan yarım kilo tahin tüketen erkeklerde Ayhan Kepçeli, kadınlarda ise Hacer Kocakaya birinci oldu.

        Kepçeli, üç yıldır festivale katıldığını ve iki yıldır birinci olduğunu belirterek, haftalık 2-3 kilo tahin tükettiğini söyledi.

        Kocakaya ise tahinin dokusunun yumuşak ve lezzetli olduğunu ifade etti.

        Etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, Gürsu Mahallesi Muhtarı Eyüp Armutçu ve çok sayıda üretici ile vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

