Antalya'daki Yöresel Ürünler Festivali'nde "Yörük göçü" canlandırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kültürel mirasın korunması, yöresel ürünlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında "Yörük göçü" canlandırıldı.

Gürsu (Köyre) Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Yöresel Ürünler Festivali", Yörük göçü etkinliğiyle başladı. Geleneksel kıyafetler giyen köylüler, geçmişte kullanılan tarım aletleriyle yürüyüşe katıldı.

At, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerin de yer aldığı temsili göçle, Yörüklerin yaylalardan dönüşü canlandırıldı. Deve üzerinde davul zurna eşliğinde göçe katılan gelin için "gelin indirme" ritüeli de gerçekleştirildi. Bir grup da korteje klasik motorlarla katılarak, gösteri sundu.

Katılımcılar, hem Yörük kültürünü hem de bölgenin köklü yaşam biçimini tanıma fırsatı buldu.

Yöresel ürünlerin tanıtı için düzenlenen tahin yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Kaşık kullanmadan yarım kilo tahin tüketen erkeklerde Ayhan Kepçeli, kadınlarda ise Hacer Kocakaya birinci oldu.