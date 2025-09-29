Muhtar, mahallesine futbol sahası kazandırdı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, kendi imkanlarıyla mahalledeki beton alanı futbol sahasına dönüştürdü. Hafta sonları ücretsiz antrenmanların yapıldığı sahada, çocuklar hem futbol öğreniyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak durup, arkadaşlık ilişkilerini güçlendiriyor. Proje, mahalle kültürünü yeniden canlandırırken, aileler de sahada bir arada geliyor.

Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, mahallede uzun yıllardır atıl durumda olan beton sahayı kendi imkanlarıyla futbol sahasına dönüştürdü. Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki alana çim ekildi, kale direkleri yerleştirildi. Hafta sonları mahalleli çocuklar, burada düzenlenen ücretsiz futbol antrenmanlarıyla hem spor yapıyor hem de sosyal hayatlarına katkı sağlıyor.

Mahalledeki çocuklardan Çınar Göçmez (13), "2 aydır burada futbol oynuyoruz. Hafta sonu antrenmanlarımız oluyor. Arkadaşlarımızla hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz hem de dostluklarımızı güçlendiriyoruz. Muhtarımız bize her zaman destek oluyor" dedi.

Celal Aydın (13) ise "Futbola çok yabancıydım. 6 ay önce top bile süremiyordum. Şimdi düzenli maç yapıyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

Sahada top koşturan Kerem Altındiş, “Önceden kötü zeminde oynuyorduk, toplarımız patlıyordu. Şimdi çim sahada hem rahat oynuyoruz hem de arkadaşlığımız gelişti" dedi. Sahaya top oynamaya gelen Kazakistan uyruklu Ruslan Koligov da "Yurt dışından geldiğim için futbola alışamamıştım. Bu sahada daha iyi oynayabiliyorum. Arkadaşlarımla uyum sağladım, kendimi geliştirdim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. ESNAFTAN DESTEK Mahalle esnafı da projeye sahip çıkıyor. Haşimişcan'da esnaflık yapan İzzet Güldal, "Çocuklarımız evde bilgisayar başında vakit geçirmek yerine burada futbol oynuyor, kaynaşıyor. Bizim gençliğimizdeki mahalle kültürünü yeniden yaşıyoruz. Oğlum da bu sahada oynuyor. Bu tür projeleri gönülden destekliyoruz" dedi. 'HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK' Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, yıllardır hayalini kurdukları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Burası eskiden beton sahaydı. Bizim çocukluğumuz burada geçti, o zamanlar hep, 'Keşke çim sahada oynasak' derdik. O hayalimizi şimdi çocuklar için gerçekleştirdik. 4 ay önce çalışmalara başladık. Ailelere çağrı yaptık, çocuklarını sağlık raporlarıyla gönderdiler. 3 gönüllü hocamız var, aralarında milli sporcumuz da bulunuyor. Ben de yıllarca futbol oynadım. Burada çocuklara hem futbolu hem de arkadaşlığı, komşuluğu öğretiyoruz" dedi.