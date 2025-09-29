Habertürk
        Muhtar, mahallesine futbol sahası kazandırdı

        Muhtar, mahallesine futbol sahası kazandırdı

        ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, kendi imkanlarıyla mahalledeki beton alanı futbol sahasına dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:26
        Muhtar, mahallesine futbol sahası kazandırdı
        ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, kendi imkanlarıyla mahalledeki beton alanı futbol sahasına dönüştürdü. Hafta sonları ücretsiz antrenmanların yapıldığı sahada, çocuklar hem futbol öğreniyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak durup, arkadaşlık ilişkilerini güçlendiriyor. Proje, mahalle kültürünü yeniden canlandırırken, aileler de sahada bir arada geliyor.

        Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, mahallede uzun yıllardır atıl durumda olan beton sahayı kendi imkanlarıyla futbol sahasına dönüştürdü. Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki alana çim ekildi, kale direkleri yerleştirildi. Hafta sonları mahalleli çocuklar, burada düzenlenen ücretsiz futbol antrenmanlarıyla hem spor yapıyor hem de sosyal hayatlarına katkı sağlıyor.

        Mahalledeki çocuklardan Çınar Göçmez (13), "2 aydır burada futbol oynuyoruz. Hafta sonu antrenmanlarımız oluyor. Arkadaşlarımızla hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz hem de dostluklarımızı güçlendiriyoruz. Muhtarımız bize her zaman destek oluyor" dedi.

        Celal Aydın (13) ise "Futbola çok yabancıydım. 6 ay önce top bile süremiyordum. Şimdi düzenli maç yapıyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

        Sahada top koşturan Kerem Altındiş, “Önceden kötü zeminde oynuyorduk, toplarımız patlıyordu. Şimdi çim sahada hem rahat oynuyoruz hem de arkadaşlığımız gelişti" dedi.

        Sahaya top oynamaya gelen Kazakistan uyruklu Ruslan Koligov da "Yurt dışından geldiğim için futbola alışamamıştım. Bu sahada daha iyi oynayabiliyorum. Arkadaşlarımla uyum sağladım, kendimi geliştirdim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

        ESNAFTAN DESTEK

        Mahalle esnafı da projeye sahip çıkıyor. Haşimişcan'da esnaflık yapan İzzet Güldal, "Çocuklarımız evde bilgisayar başında vakit geçirmek yerine burada futbol oynuyor, kaynaşıyor. Bizim gençliğimizdeki mahalle kültürünü yeniden yaşıyoruz. Oğlum da bu sahada oynuyor. Bu tür projeleri gönülden destekliyoruz" dedi.

        'HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

        Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, yıllardır hayalini kurdukları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Burası eskiden beton sahaydı. Bizim çocukluğumuz burada geçti, o zamanlar hep, 'Keşke çim sahada oynasak' derdik. O hayalimizi şimdi çocuklar için gerçekleştirdik. 4 ay önce çalışmalara başladık. Ailelere çağrı yaptık, çocuklarını sağlık raporlarıyla gönderdiler. 3 gönüllü hocamız var, aralarında milli sporcumuz da bulunuyor. Ben de yıllarca futbol oynadım. Burada çocuklara hem futbolu hem de arkadaşlığı, komşuluğu öğretiyoruz" dedi.

        GÖNÜLLÜLÜK ESASI

        Projenin tamamen gönüllülük esasıyla yürütüldüğünü belirten Ay, "Hafta sonları 2 gün antrenman yapıyoruz. Her şey gönüllülükle yürüyor. Esnafımız suyu gönderiyor, formaları yaptırıyor. Hiçbir ücret alınmıyor. Çocuklarımız sahada mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Burada çocuklarını getiren aileler de tanışıp sohbet ediyor. Herkesi bütünleştiren bir ortam oluştu. Çocuğa yapılan yatırım, en büyük yatırımdır" diye konuştu.

        Ay, projenin sadece futbolla sınırlı kalmayacağını belirterek, "Sadece erkek çocuklarımız değil, kızlarımız için de spor imkanı sağlayacağız. Buraya voleybol sahası da yapacağız, söz verdik. Haşimişcan, Sinan, Gençlik, Zerdalilik ve Kaleiçi mahallelerinden çocuklarımız buraya geliyor. Belediyemiz de bize destek verdi, alanda çalışma yapmamıza izin verdi. Bu projeyle mahallemizi bütünleştirdik" dedi.

        ANTRENÖRLER ÇOCUKLARIN YANINDA

        Antrenörlerden, muhtarın kardeşi Tamer Ay, "Çocuklara sadece futbol öğretmiyoruz. Dostluğu, paylaşmayı ve mahalle kültürünü de aktarıyoruz. İlk geldiğinde içine kapanık olan çocukların bugün çok daha öz güvenli olduklarını görüyoruz. Futbol dışında sosyal beceriler kazandılar. Bu saha hepimiz için çok değerli oldu" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

