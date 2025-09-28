Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir kişi denizde ölü bulundu

        Antalya'da denizde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:33 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir kişi denizde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da denizde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde falezlerin başladığı yerde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi.

        Bölgeye gelen deniz polisi kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi.

        112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde üzerinden Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendi
        Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendi
        "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilim...
        "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilim...
        Antalya'da düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışması sona erdi
        Antalya'da düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışması sona erdi
        Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki adli tecrübe yabancı uzmanlarla paylaş...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki adli tecrübe yabancı uzmanlarla paylaş...
        Antalya'da yabancı uyruklu kişinin kalp krizinden öldüğü anlaşılınca cinaye...
        Antalya'da yabancı uyruklu kişinin kalp krizinden öldüğü anlaşılınca cinaye...
        Kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci, yurt dışına açılmayı hede...
        Kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci, yurt dışına açılmayı hede...