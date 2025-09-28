Antalya'da bir kişi denizde ölü bulundu
Antalya'da denizde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Antalya'da denizde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde falezlerin başladığı yerde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi.
Bölgeye gelen deniz polisi kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi.
112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde üzerinden Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.