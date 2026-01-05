Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalya kampını değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, sezonun ikinci yarısında mantaletilerinden ödün vermeden kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 19:23 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:32
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalya kampını değerlendirdi:
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, sezonun ikinci yarısında mantaletilerinden ödün vermeden kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

        Belek'te hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin 40 yaşındaki çalıştırıcısı ve kaptan Alexandru Maxim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Yoğun bir şekilde ikinci yarı hazırlıklarına devam ettiklerini anlatan Yılmaz, "İlk devre yaptığımız olumsuzluklar üzerine, onları düzeltmek adına çok fazla çalışmalar yapıyoruz. İyi yaptığımız şeyleri de daha iyi nasıl yapabiliriz diye son derece çalışmalarımız yoğun geçiyor. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. A takım oyuncumuz az olsa da gençlerin desteğiyle inşallah yarın ilk hazırlık maçımızı oynayacağız. Allah oyuncularımıza sakatlık vermesin. Şu an için her şeyden mutluyuz, umutluyuz. Dört transfer istemiştik. Bunlarda da ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz. Transfer kolay değil, bunların maliyeti var. Yönetimimizin sorumlulukları var. Yönetimimizle beraber iyi bir şekilde hem transferlerimizi hem oyuncularımızı fit hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Antalya şehrine döndüğü için mutluluğunu dile getiren Burak Yılmaz, "Antalya benim evim. Her zaman buraya geldiğimde gençlik yıllarımı hatırlıyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Benim için çok değerli bir yer. Hem ailem hem eşimin ailesi burada. Antalya bence dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Burayı çok özlemişiz, seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Her maçtan galibiyet çıkarmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Bizim bir oyun felsefemiz, oyun tarzımız var. Stratejik değişiklikler mutlaka olacaktır ama felsefe hep aynı. Hazırlık maçı da olsa, kupa maçı da olsa, Galatasaray'a karşı da olsa ya da normal bir Anadolu takımına karşı da olsa bizim felsefemiz, mantalitemiz kazanmak üzerine. O yüzden bu doğrultuda devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Maxim: "Yaptığımız hataları tamir etmeye çalışıyoruz"

        Gaziantep FK kaptanı Alexandru Maxim, sezonun ilk yarısında yapılan hataları düzeltmek için çalıştıklarını belirtti.

        Kampın yorucu geçtiğini vurgulayan Rumen futbolcu, "Bu tür kampların gerektiği gibi zor olması gerekiyor. Bizim için de iyi bir şans. İlk yarıda yaptığımız hataları görmek ve o hataları düzeltmek adına gerçekten iyi bir kamp süreci geçiriyoruz." dedi.

        Sezonun ikinci yarısında performans olarak geri döneceklerini belirten Maxim, "Her bölgede, her pozisyonda oynayan çok kaliteli ayaklarımız var. Kaliteli bir takımız. Bazen aynı seviyeyi korumak kolay olmuyor. Çünkü sezon boyunca maçlar farklılık gösterebiliyor ama biz burada bir aileyiz. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İlk devrede yaptığımız hataları tekrar görüyoruz ve onları tamir etmeye çalışıyoruz. Aramıza transferler gelecektir. O yüzden takım ikinci yarı daha iyi olacaktır." şeklinde görüş bildirdi.

        - Hazırlıklar devam etti

        Gaziantep FK, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümü, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla süren idmanın, taktiksel uygulamalarla sona erdiği kaydedildi.

        Gaziantep FK, hazırlık maçında yarın Rumen temsilcisi Petrolul ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

