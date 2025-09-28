Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki adli tecrübe yabancı uzmanlarla paylaşıldı

        Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanı Doç. Dr. Mucahit Oruç, Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerdeki vefatların adli işlemlerindeki tecrübelerini yabancı adli tıp uzmanlarıyla paylaştıklarını belirterek, "Bu kadar kısa sürede ve bu kadar doğruluk payıyla yapabilmemize yabancı adli tıp uzmanları şaşırdı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:11 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki adli tecrübe yabancı uzmanlarla paylaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanı Doç. Dr. Mucahit Oruç, Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerdeki vefatların adli işlemlerindeki tecrübelerini yabancı adli tıp uzmanlarıyla paylaştıklarını belirterek, "Bu kadar kısa sürede ve bu kadar doğruluk payıyla yapabilmemize yabancı adli tıp uzmanları şaşırdı." dedi.

        Oruç, Antalya'da düzenlenen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri"nde, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri yaşamalarına rağmen hızla koordine olarak adli işlemlere başladıklarını söyledi.

        Uluslararası geçerliliği olan kimliklendirme işlemi yaparken ikinci depreme yakalandıklarını vurgulayan Oruç, beden bütünlüğü bozulan ve aile yakınları olmayan cenazelerin otopsilerini de yaptıklarını ifade etti.

        Parmak izinden kimliklendirmelerin hızlı yapıldığını ifade eden Oruç, beden bütünlüğü bozulmuş olanlardan kan örnekleri de aldıklarını kaydetti.

        Doğru cenazenin sahibine teslim edilmesi için titiz çalıştıklarını belirten Oruç, "Türkiye'deki doğru sayıya ulaşmamız da önemliydi. Çünkü 'binlerce insanın öldüğü, hiçbirine ulaşılamadığı' şeklinde çok bilgi kirliliği vardı. Çalışmalar sonucunda, doğru sayıyı da vatandaşlarımıza Adli Tıp Kurum Başkanlığı aracılığıyla ulaştırabildik. Bu konuda insanların yanlış bilgilendirmesinin önüne geçtik." diye konuştu.

        Adli işlemlerde titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

        "Depremde vefat eden, vücut bütünlüğü bozulduğu için kimliklendirilemeyen yaklaşık 10 bin vatandaşımızın biyoloji şubedeki çalışmalarla tespiti yapılarak, yüzde 96 doğrulukla cenazelerini yakınlarına teslim ettik. Depremlerde bu Türk'tür, Suriyeli'dir, Iraklı'dır ya da yabancı uyrukludur diye bir ayrıma hiç gitmedik, herkese aynı hassasiyetle baktık. Depremlerde yaptığımız adli işlemleri, kongremizde Amerika'dan Güney Afrika'ya, Orta Asya'dan Rusya'ya çok farklı ülkelerden gelen bilim insanlarıyla paylaştık. Türkiye genelindeki 11 ilde iki hafta içinde kimliklendirme işlemini büyük başarı oranıyla bitirdik. Bu kadar kısa sürede ve bu kadar doğruluk payıyla yapabilmemize yabancı adli tıp uzmanları şaşırdı. Türkiye'nin özellikle Adli Tıp Kurumunun altyapısının gücünün farkına vardılar."

        Oruç, depremde özellikle yurt dışından gelen ve kayıp başvurusu olmayan yabancıların kimliklendirilmesini, gümrükten geçerken alınan parmak iziyle eşleştirilerek yaptıklarını anlattı.

        - Cesedin kimliği belindeki platinden tespit edildi

        Adli tıp alanındaki kaynak aktarımı, yeni cihaz alımı ve tecrübenin avantaj sağladığını bildiren Oruç, şöyle konuştu:

        "Zorlandığımız, vücut bütünlüğü bozulmuş cenazeler de vardı. Beton blokların arasında iki parçaya ayrılmış cenaze getirildi. Yüz ve gövde kısmı yoktu. Üst kısmı önceden çıkartılmış, kimliklendirilip defnediliyor. Sonrasında da bacak kısmı getirildi. Belden ameliyat olduğunu ve platin takıldığını gördük. Cenazenin hangi mahalleden ve binadan getirildiğini tespit ettik. O binada yaşayanların tıbbi kayıtlarına ulaştık. Bir kadının daha önceden bel fıtığından ameliyat olduğunu, vücuduna platin takıldığını gördük. Sonra yakınlarını çağırdık, eşiyle görüştük. Eşleştirme yaparak, kimliklendirdik. Biyolojik örnek alabilirdik ancak en az 3-5 gün sürecekti. Daha kısa sürede kimliklendirerek, cenazeyi aileye teslim ettik."

        Yabancı uyruklu 16 yaşındaki kız çocuğunun yakını olmadığından kimliklendirilecek kimsesinin olmadığını belirten Oruç, aldıkları parmak izini çocuğun Suriye'den Türkiye'ye girerken verdiği parmak iziyle eşleştirerek kimlik tespiti yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Aksu'da başkandan sonra CHP'li 6 meclis üyesi de istifa etti
        Aksu'da başkandan sonra CHP'li 6 meclis üyesi de istifa etti
        Antalya'da denizle buluşan öğrenciler ilk dalış deneyimlerini yaşadı
        Antalya'da denizle buluşan öğrenciler ilk dalış deneyimlerini yaşadı
        Antalya'daki Yöresel Ürünler Festivali'nde "Yörük göçü" canlandırıldı
        Antalya'daki Yöresel Ürünler Festivali'nde "Yörük göçü" canlandırıldı
        Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Polen analizleri uzun yıllar sonra bile faili meçhul cinayetlerin aydınlatı...
        Polen analizleri uzun yıllar sonra bile faili meçhul cinayetlerin aydınlatı...
        Yolcu gemisi "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
        Yolcu gemisi "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi