Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki adli tecrübe yabancı uzmanlarla paylaşıldı

Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanı Doç. Dr. Mucahit Oruç, Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerdeki vefatların adli işlemlerindeki tecrübelerini yabancı adli tıp uzmanlarıyla paylaştıklarını belirterek, "Bu kadar kısa sürede ve bu kadar doğruluk payıyla yapabilmemize yabancı adli tıp uzmanları şaşırdı." dedi.

Oruç, Antalya'da düzenlenen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri"nde, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri yaşamalarına rağmen hızla koordine olarak adli işlemlere başladıklarını söyledi.

Uluslararası geçerliliği olan kimliklendirme işlemi yaparken ikinci depreme yakalandıklarını vurgulayan Oruç, beden bütünlüğü bozulan ve aile yakınları olmayan cenazelerin otopsilerini de yaptıklarını ifade etti.

Parmak izinden kimliklendirmelerin hızlı yapıldığını ifade eden Oruç, beden bütünlüğü bozulmuş olanlardan kan örnekleri de aldıklarını kaydetti.

Doğru cenazenin sahibine teslim edilmesi için titiz çalıştıklarını belirten Oruç, "Türkiye'deki doğru sayıya ulaşmamız da önemliydi. Çünkü 'binlerce insanın öldüğü, hiçbirine ulaşılamadığı' şeklinde çok bilgi kirliliği vardı. Çalışmalar sonucunda, doğru sayıyı da vatandaşlarımıza Adli Tıp Kurum Başkanlığı aracılığıyla ulaştırabildik. Bu konuda insanların yanlış bilgilendirmesinin önüne geçtik." diye konuştu.

Adli işlemlerde titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti: "Depremde vefat eden, vücut bütünlüğü bozulduğu için kimliklendirilemeyen yaklaşık 10 bin vatandaşımızın biyoloji şubedeki çalışmalarla tespiti yapılarak, yüzde 96 doğrulukla cenazelerini yakınlarına teslim ettik. Depremlerde bu Türk'tür, Suriyeli'dir, Iraklı'dır ya da yabancı uyrukludur diye bir ayrıma hiç gitmedik, herkese aynı hassasiyetle baktık. Depremlerde yaptığımız adli işlemleri, kongremizde Amerika'dan Güney Afrika'ya, Orta Asya'dan Rusya'ya çok farklı ülkelerden gelen bilim insanlarıyla paylaştık. Türkiye genelindeki 11 ilde iki hafta içinde kimliklendirme işlemini büyük başarı oranıyla bitirdik. Bu kadar kısa sürede ve bu kadar doğruluk payıyla yapabilmemize yabancı adli tıp uzmanları şaşırdı. Türkiye'nin özellikle Adli Tıp Kurumunun altyapısının gücünün farkına vardılar." Oruç, depremde özellikle yurt dışından gelen ve kayıp başvurusu olmayan yabancıların kimliklendirilmesini, gümrükten geçerken alınan parmak iziyle eşleştirilerek yaptıklarını anlattı.