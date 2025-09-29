Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Aksu'da başkandan sonra CHP'li 6 meclis üyesi de istifa etti

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, son yerel seçimde CHP'den Belediye Başkanı seçilen ve önceki gün partisinden istifa eden İsa Yıldırım'ın ardından, CHP'li 6 meclis üyesi de partilerinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:40 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:45
        Aksu'da başkandan sonra CHP'li 6 meclis üyesi de istifa etti
        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, son yerel seçimde CHP'den Belediye Başkanı seçilen ve önceki gün partisinden istifa eden İsa Yıldırım'ın ardından, CHP'li 6 meclis üyesi de partilerinden istifa etti. Yıldırım, meclis üyelerinin istifasını, birlikte çektirdikleri fotoğraf ve yazılı açıklama ile duyurdu.

        Antalya'da 2004-2009 yılları arasında AK Parti'den Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yapan, 2009-2014 yıllarında MHP'den Aksu'nun ilk ilçe belediye başkanı seçilen Yıldırım, geçen yılki yerel seçimde CHP'den aday oldu ve bir dönem boşluğun ardından yeniden Aksu Belediye Başkanı oldu. Yıldırım, önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. İsa Yıldırım'ın istifasının ardından bugün CHP'li 6 belediye meclis üyesinin, partilerinden istifa ettiği açıklandı.

        YILDIRIM AÇIKLADI

        İsa Yıldırım, sosyal medya hesaplarından CHP'den istifa eden 6 belediye meclis üyesiyle birlikte çektirdiği fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, şu açıklamada bulundu:

        "Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek 'Bağımsız Belediye Başkanı' olarak yolumuza devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmamızın ardından Belediye Meclisimizde görev yapan Mehmet Alptekin, Harun Hor, Mehmet Altay, Hüseyin Yılmaz, Yaşar Karakartal ve Mustafa Ceylan da partilerinden istifa ederek, 'Bağımsız Meclis Üyesi' olarak bizimle birlikte yürüme kararı aldıklarını ifade ettiler. Bu istifaların kişisel bir tercih değil, Aksu'nun menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir duruş olduğunu dile getiren meclis üyelerimiz, 'Bizim için koltuklar, makamlar ya da rozetler değil, Aksu'nun geleceği önemlidir' diyerek şahsımla beraber yol alacaklarını söylediler. Biz gücümüzü ilçe halkımızdan alıyoruz. Halka hizmetin en büyük görev olduğu bilinciyle, hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel menfaat gözetmeksizin, yalnızca halkımıza hizmet için yolumuza bağımsız olarak devam edecek, Aksu'nun çıkarlarını, siyaset üstü bir anlayışla savunmaya devam edeceğiz."

        Aksu Belediye Meclisi'nde istifalar sonrasında yeni dağılım şöyle; 11 CHP, 6 Bağımsız, 4 AK Parti, 4 MHP.

