Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da denizle buluşan öğrenciler ilk dalış deneyimlerini yaşadı

        "Mavide Bilim" isimli Avrupa Birliği Projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya gelen öğrenciler, su altı arkeoloji gemisinden uzmanlarla dalış deneyimi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:47 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da denizle buluşan öğrenciler ilk dalış deneyimlerini yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Mavide Bilim" isimli Avrupa Birliği Projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya gelen öğrenciler, su altı arkeoloji gemisinden uzmanlarla dalış deneyimi yaşadı.

        Akdeniz Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi tarafından yürütülen "Mavide Bilim" adı verilen Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde, dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi'nde program düzenlendi.

        Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen çocuklar ile Antalya'nın Kumluca ve Serik ilçelerinden programa katılan çok sayıda öğrenci, Kemer Marina'da bulunan arkeoloji araştırma gemisini gezdi.

        İlk kez denizle buluşan bazı öğrenciler, ilk dalış heyecanını da yaşadı. Çocuklara gemideki basınç odası, deniz altı sonarları ve su altı robotları hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra Idyros Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrencilere, tarihi alanda sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

        Klasik müzik konseriyle sona eren etkinlikte, İspanya, Hollanda, Polonya, Litvanya, Lübnan ve Belçika başta olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen ve arkeolog ile Antalya Müzesi uzmanları da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Antalya'daki Yöresel Ürünler Festivali'nde "Yörük göçü" canlandırıldı
        Antalya'daki Yöresel Ürünler Festivali'nde "Yörük göçü" canlandırıldı
        Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Polen analizleri uzun yıllar sonra bile faili meçhul cinayetlerin aydınlatı...
        Polen analizleri uzun yıllar sonra bile faili meçhul cinayetlerin aydınlatı...
        Yolcu gemisi "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
        Yolcu gemisi "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
        Ev tadilatı vaadiyle yüz binlerce lira haksız kazanç iddiası
        Ev tadilatı vaadiyle yüz binlerce lira haksız kazanç iddiası
        Muhtar, mahallesine futbol sahası kazandırdı
        Muhtar, mahallesine futbol sahası kazandırdı