Yolcu gemisi "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
Bahamalar bayraklı "Seven Seas Navigator" isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 171 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.
Limana yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 445 yolcu ve 362 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistlerden bazıları turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.
"Seven Seas Navigator"un, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
