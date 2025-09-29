Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yolcu gemisi "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi

        Bahamalar bayraklı "Seven Seas Navigator" isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:02 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu gemisi "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahamalar bayraklı "Seven Seas Navigator" isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 171 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

        Limana yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 445 yolcu ve 362 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistlerden bazıları turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

        "Seven Seas Navigator"un, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Ev tadilatı vaadiyle yüz binlerce lira haksız kazanç iddiası
        Ev tadilatı vaadiyle yüz binlerce lira haksız kazanç iddiası
        Muhtar, mahallesine futbol sahası kazandırdı
        Muhtar, mahallesine futbol sahası kazandırdı
        Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da bir kişi denizde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi denizde ölü bulundu
        Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendi
        Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendi
        "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilim...
        "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilim...