Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendi

ANTALYA'da denizde cesedi bulunan kişinin, parmak izinden 28 yaşındaki Emin Aral olduğu belirlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2057 Sokak’ta bulunan plajda meydana geldi. Sahildekiler, kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan cansız beden yat limanına getirildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yapılan parmak izi incelemesinde, Emin Aral olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aral’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.