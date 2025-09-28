Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci, yurt dışına açılmayı hedefliyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - SERVET TÜMER - Antalya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden faydalanarak kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci Medine Demir, e-ticaretle yurt dışına da satış yapmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci, yurt dışına açılmayı hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - SERVET TÜMER - Antalya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden faydalanarak kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci Medine Demir, e-ticaretle yurt dışına da satış yapmak istiyor.

        Tam burslu olarak kazandığı KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde kendisini pasta, çikolata ve kahve alanında geliştiren Demir, mezun olduktan sonra bir süre bazı firmalarda çalıştı.

        Kendi işini kurmaya karar veren Demir, devletin sağladığı "Kuruluş ve Genç Kadın Girişimci" desteklerine başvurdu. Buradan aldığı destekle Antalya'nın Serik ilçesinde kendi pasta, çikolata ve kahve mağazasını açan Demir, "Marvin" markasıyla da kahve satışına başladı.

        E-ticaretle ülkenin dört bir yanına kahvelerini gönderen Demir, yurt dışına açılmayı hedefliyor.

        - 5 çeşit lezzette kahve üretiyor

        Marvin Chocolate Coffee Kurucusu Medine Demir, AA muhabirine, 2016'da üniversiteye birincilikle girdiğini ve üstün başarı belgesiyle mezun olduğunu söyledi.

        Üniversite döneminde farklı lezzetler üzerine çalışma yaptığını anlatan Demir, mezun olduktan sonra da iddialı markalara pasta, çikolata üretimi yaptığını kaydetti.

        Kendi markasını oluşturarak işinin patronu olmayı tercih ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

        "Pasta yapmayı çok seviyordum, bu alana yöneldim. Çikolata ve kahve üretimine de başladım. Türkiye'de özellikle kahve üreten çok insan yok, kahvede yoğunlaştım. Kendi markamı kurdum, patentini aldım, şu anda 'Marvin' markası altında kendi kahvelerimi üretiyorum. 'Denizden gelen dost' anlamında. Kuruluş desteği ile Genç Kadın Girişimci desteği için başvurdum ve yaptığım işlerle destek almaya hak kazandım. İlk açtığımızda çok yararlı oldu."

        Demir, 5 çeşit lezzette kahve ürettiğini, internetten yaptığı satışlarla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını söyledi.

        Markasını yurt dışına da taşımak istediğini belirten Demir, "Kadın genç girişimci olarak yerli markamızın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Şu anda yurt içi satışlarımız var, e-ticaret sitesinden ve mağazamızdan satış yapıyoruz. Yurt dışına da açılmak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Gazze yolcusu baba, oğlunun nikahına telefonla bağlandı
        Gazze yolcusu baba, oğlunun nikahına telefonla bağlandı
        'Mutluluğun anahtarlarından biri, ailecek aynı sofrada buluşmak'
        'Mutluluğun anahtarlarından biri, ailecek aynı sofrada buluşmak'
        114 metrelik Expo Kulesi'nde ilk nikah
        114 metrelik Expo Kulesi'nde ilk nikah
        Manavgat'ta duyarlı taksici yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi
        Manavgat'ta duyarlı taksici yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi
        Antalya'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı