Kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci, yurt dışına açılmayı hedefliyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - SERVET TÜMER - Antalya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden faydalanarak kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci Medine Demir, e-ticaretle yurt dışına da satış yapmak istiyor.

Tam burslu olarak kazandığı KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde kendisini pasta, çikolata ve kahve alanında geliştiren Demir, mezun olduktan sonra bir süre bazı firmalarda çalıştı.

Kendi işini kurmaya karar veren Demir, devletin sağladığı "Kuruluş ve Genç Kadın Girişimci" desteklerine başvurdu. Buradan aldığı destekle Antalya'nın Serik ilçesinde kendi pasta, çikolata ve kahve mağazasını açan Demir, "Marvin" markasıyla da kahve satışına başladı.

E-ticaretle ülkenin dört bir yanına kahvelerini gönderen Demir, yurt dışına açılmayı hedefliyor.

- 5 çeşit lezzette kahve üretiyor

Marvin Chocolate Coffee Kurucusu Medine Demir, AA muhabirine, 2016'da üniversiteye birincilikle girdiğini ve üstün başarı belgesiyle mezun olduğunu söyledi.