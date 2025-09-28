Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yabancı uyruklu kişinin kalp krizinden öldüğü anlaşılınca cinayet zanlısı tahliye edildi

        Antalya'da Türkmenistan uyruklu İbadulla Abdullayev'i (63) darbederek öldürdüğü iddia edilen Alman uyruklu şüpheli, Abdullayev'in kalp krizinden öldüğünün belirlenmesi üzerine tahliye edildi.

        Giriş: 28.09.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:39
        Giriş: 28.09.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:39
        Antalya'da Türkmenistan uyruklu İbadulla Abdullayev'i (63) darbederek öldürdüğü iddia edilen Alman uyruklu şüpheli, Abdullayev'in kalp krizinden öldüğünün belirlenmesi üzerine tahliye edildi.

        Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde 19 Nisan'da gerçekleşen olayda, birlikte alkol alan Alman uyruklu A.K. (45) ile Abdullayev arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.K'nin darbesiyle yere düşen Abdullayev, bir süre sonra evinde hayatını kaybetti.

        A.K'nin yanı sıra olay yerinde bulunan, Özbekistan uyruklu İ.V. (38) ve Ukrayna uyruklu A.A. (34) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Şüpheli A.K, savcılıkta verdiği ifadesinde, olay günü arkadaşı Abdullayev evine kız arkadaşıyla uğradıklarını söyledi.

        Abdullayev'in alkollü olduğunu ve kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden şüpheli, ifadesini şöyle sürdürdü:

        "Kendisine sadece iki tokat attım ve itekledim. Yere düşerken kafasını vurdu. Ardından arkadaşlarım ile Abdullayev'i evine taşıdık. Evine götürdüğümüzde nefes alıyordu. Hastaneye götürmek istedim. Ancak A.A. durumunu kontrol edip gerekirse hastaneye götüreceğini söyledi. Kız arkadaşım ile olay yerinden ayrıldım. Abdullayev'i öldürmemi gerektirecek bir husumet yoktur. Bana saldırması üzerine kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

        - Adli tıp incelemesi kalp krizini ortaya çıkardı

        Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 15 Eylül 2025 tarihli raporunda maktulün kalp krizi sonucu öldüğü belirtilerek, darp ile ölüm arasında illiyet bağının olmadığı bildirildi.

        Rapor üzerine sanık avukatı Şafak Baysal'ın verdiği tutukluluğa itiraz dilekçesini inceleyen Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, alınan adli tıp raporu doğrultusunda suçun vasıf ve mahiyetinin şüpheli lehine değişme ihtimalini gözeterek A.K'nin tahliyesine karar verdi.

        - "Kalp damar hastalığını bilmesi mümkün değildir"

        Avukat Baysal, AA muhabirine, müvekkiline isnat edilen fiil ile ölüm arasında nedensellik bağının bulunmadığının bilimsel ve resmi bir mütalaa ile ortaya konduğunu söyledi.

        Müvekkilin üzerine atılı "kasten öldürme" iddiasının tamamen çöktüğünü savunan Baysal, "Ceza hukuku bakımından failin kastı, ancak öngörebileceği ve bilme imkanı bulunan sonuçlarla sınırlıdır. Müvekkilin, mağdurun önceden mevcut ve ciddi derecede ilerlemiş kalp damar hastalığını bilmesi mümkün değildir." diye konuştu.

        Baysal, tahliye edilen müvekkilinin sınır dışı edilerek ülkesine gönderildiğini, bununla ilgili de gerekli itirazları yaptıklarını kaydetti.

        Öte yandan yaşanan olayın güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüde, İbadulla Abdullayev ile şüpheli A.K'nin evin bahçesinde tartıştıkları ve birbirlerine vurdukları, Abdullayev'in yere düştüğü yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

