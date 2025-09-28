Gazze yolcusu baba, oğlunun nikahına telefonla bağlandı

KÜRESEL Sumud Filosu’nun 'Adagio' isimli teknesinde Gazze yolculuğundaki aktivist Hakan Şimşek, oğlunun nikahına Akdeniz’in ortasındaki tekneden telefonla bağlandı. Telefonda nikaha katılanlara hitap eden Şimşek, duygulu anlar yaşadı. Oğlunun mutlu gününe katılamadığı için buruk olduğunu söyleyen Şimşek, “Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Boğazım düğümlenmiyor mu, düğümleniyor. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. 'Babası evladının nikahına katılamamış' denebilir ama Gazze’de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü” derken gözyaşlarını tutamadı.

Antalya Kudüs Platformu’ndan Hakan Şimşek, uçak teknisyeni oğlu Muhammet Hakan Şimşek (26) ile hemşire Fatma Özberk’in Adıyaman’da yapılan nikahına, Gazze yolunda katıldı. Küresel Sumud Filosu’nun Adagio isimli teknesinden düğüne telefonla bağlanan Şimşek, davetlilere hitap etti. Gazze yolculuğu konusunda kendisine verdikleri destek nedeniyle ailesine teşekkür eden Hakan Şimşek, oğlu ve gelinine hitaben “Bana verdiğiniz destekle bu kollektif hareketin bir parçasısınız. Nikahınız, yuvanız inşallah Gazze’nin onuruyla izzetiyle izzetlensin. Yuvanıza rahmet gelsin. Gazze için edilmiş bütün hayır dualardan hissedar olasınız" dedi.