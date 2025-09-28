Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırladı

        Antalya'da, 27 ülkeden yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırlayan "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" kongresi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:00 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da, 27 ülkeden yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırlayan "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" kongresi tamamlandı.

        Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve Türkiye ile birlikte 28 ülkeden adli tıp kurumları ve adli bilim kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yüksek yargı mensupları ile adli tıp ve adli bilimler uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" kapsamında önemli konular ele alındı.

        "Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik" ana temasıyla düzenlenen kongrede, 24 panel gerçekleştirildi, 64'ü sözlü 102'si poster olmak üzere 164 bildiri sunuldu. Yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilim uzmanları ile akademisyenler ve yargı mensupları, tecrübelerini, bu alandaki yenilikleri paylaştı.

        Avrupa Adli Bilimler Ağı Başkanı Agnieszka Lukomsa, Amerikan Adli Bilimler Akademisi Başkanı (AAFS) James Louis Caruso, Asya Adli Bilimler Ağı Başkanı Nor Aidora, Uluslaraarası Adli Bilimler Topluluğu (IAFS) Başkanı Yanko Kolev, Arap Adli Bilimler ve Toksikoloji Birliği Başkanı Dina Shokry, Balkan Adli Bilimler Akademisi Başkanı Ersi Abacı Kalfoğlu, İsviçre Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Michael Thali, ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mohammed Ranavaya, İngiltere Kent Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Robert Geen, Polonya Krakow Adli Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı Dariusz Zuba, Bosna Hersek Bihac Üniversitesi Kayıp Kişiler Kurumu Bihac Ofisi Başkanı Mujo Begıc, İtalya Catania Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Sebastiano Battiato kongreye katılan önemli isimler arasında yer aldı.

        Adli Tıp Kurumu ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, AA muhabirine, 1984'ten beri "Adli Tıp Günleri"nin yapıldığını, 17. ve 18'incisinin uluslararası katılımlı, 19. ve 20. Adli Tıp Günleri'ni ise uluslararası olarak yaptıklarını söyledi.

        Kongreye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılmasıyla katılımcı yabancı ülke sayısının 27'ye ulaştığını belirten Aslıyüksek, katılımcı sayısının 783 olduğunu ifade etti.

        - Filistin'de yaşanan soykırıma da dikkat çekildi

        Dünyanın dört bir yanından alanında uzman kişilerin katıldığı kongrenin sabah erken saatlerde başlayıp geç saatlere kadar sürdüğünü vurgulayan Aslıyüksek, şunları kaydetti:

        "Gece 23.00'lere kadar uzayan panel, poster ve sözlü bildiri oturumları yapıldı. Ayrıca dört gün boyunca alanında duayen yabancı akademisyenler tarafından eğitim çalıştayları düzenlendi. Özellikle ana temamızın da adı olan 'Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik Oturumu' çok ilgi topladı. Bu oturumda, Filistin'de yaşanan soykırıma da dikkat çekildi. 20. Adli Tıp Günleri’nin dünyada adli tıp alanındaki en iyi kongrelerden biri olduğunu ifade eden yabancı misafirlerimiz, bu sayede Türkiye'yi de tanıma fırsatı bulduklarını belirttiler. Özellikle İngiltere, İsviçre, Rusya, Polonya ve Amerika'dan katılan misafirlerimiz kongre organizasyonundan memnuniyetlerini vurguladılar."

        Aslıyüksek, adli tıp alanında dünyadaki en iyi bilim insanlarının kongreye katıldığını, katılımcıların Türkiye'ye gelmekten mutlu olduklarını söylediğini ifade etti.

        Yabancı adli bilim uzmanlarını ülkedeki adli bilim ve adli tıp uzmanlarıyla buluşturduklarını vurgulayan Aslıyüksek, "Kongreye katılan uzmanların, kendi ülkelerinin tecrübesini ve teknolojik imkanlarını paylaşması tüm alan uzmanlarının mesleki bakımdan gelişmesini sağladı." dedi.

        Aslıyüksek, 50 üniversiteden katılım olduğunu hatırlatarak, öğretim üyelerinin, adli tıp uzmanlık öğrencilerinin alanlarında öncü isimlerle tanışma fırsatı bulduklarını, uluslararası işbirlikleri için ortam sağlandığını söyledi.

        Türkiye'den TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Emniyet Kriminal Başkanlığı, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Kriminal Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere 42 kurumdan katılım olduğuna işaret eden Aslıyüksek, "Kurumlar arası işbirliklerine imkan oluşturuldu." ifadesini kullandı.

        Aslıyüksek, kongredeki panel, sözlü sunum ve poster bildirilerini kitaplaştırıp tüm üniversitelere, ilgili kurumlara ve kütüphanelere göndereceklerini aktardı.

        Bir hafta süren kongre, "Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi" konulu panel sonrası adli tıp ve adli bilimcilerin aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Antalya'da bir kişi denizde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi denizde ölü bulundu
        Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendi
        Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendi
        Antalya'da düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışması sona erdi
        Antalya'da düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışması sona erdi
        Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki adli tecrübe yabancı uzmanlarla paylaş...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki adli tecrübe yabancı uzmanlarla paylaş...
        Antalya'da yabancı uyruklu kişinin kalp krizinden öldüğü anlaşılınca cinaye...
        Antalya'da yabancı uyruklu kişinin kalp krizinden öldüğü anlaşılınca cinaye...
        Kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci, yurt dışına açılmayı hede...
        Kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci, yurt dışına açılmayı hede...