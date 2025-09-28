"Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırladı

Antalya'da, 27 ülkeden yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırlayan "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" kongresi tamamlandı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve Türkiye ile birlikte 28 ülkeden adli tıp kurumları ve adli bilim kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yüksek yargı mensupları ile adli tıp ve adli bilimler uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" kapsamında önemli konular ele alındı.

"Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik" ana temasıyla düzenlenen kongrede, 24 panel gerçekleştirildi, 64'ü sözlü 102'si poster olmak üzere 164 bildiri sunuldu. Yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilim uzmanları ile akademisyenler ve yargı mensupları, tecrübelerini, bu alandaki yenilikleri paylaştı.

Avrupa Adli Bilimler Ağı Başkanı Agnieszka Lukomsa, Amerikan Adli Bilimler Akademisi Başkanı (AAFS) James Louis Caruso, Asya Adli Bilimler Ağı Başkanı Nor Aidora, Uluslaraarası Adli Bilimler Topluluğu (IAFS) Başkanı Yanko Kolev, Arap Adli Bilimler ve Toksikoloji Birliği Başkanı Dina Shokry, Balkan Adli Bilimler Akademisi Başkanı Ersi Abacı Kalfoğlu, İsviçre Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Michael Thali, ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mohammed Ranavaya, İngiltere Kent Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Robert Geen, Polonya Krakow Adli Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı Dariusz Zuba, Bosna Hersek Bihac Üniversitesi Kayıp Kişiler Kurumu Bihac Ofisi Başkanı Mujo Begıc, İtalya Catania Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Sebastiano Battiato kongreye katılan önemli isimler arasında yer aldı.

Adli Tıp Kurumu ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, AA muhabirine, 1984'ten beri "Adli Tıp Günleri"nin yapıldığını, 17. ve 18'incisinin uluslararası katılımlı, 19. ve 20. Adli Tıp Günleri'ni ise uluslararası olarak yaptıklarını söyledi. Kongreye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılmasıyla katılımcı yabancı ülke sayısının 27'ye ulaştığını belirten Aslıyüksek, katılımcı sayısının 783 olduğunu ifade etti. - Filistin'de yaşanan soykırıma da dikkat çekildi Dünyanın dört bir yanından alanında uzman kişilerin katıldığı kongrenin sabah erken saatlerde başlayıp geç saatlere kadar sürdüğünü vurgulayan Aslıyüksek, şunları kaydetti: "Gece 23.00'lere kadar uzayan panel, poster ve sözlü bildiri oturumları yapıldı. Ayrıca dört gün boyunca alanında duayen yabancı akademisyenler tarafından eğitim çalıştayları düzenlendi. Özellikle ana temamızın da adı olan 'Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik Oturumu' çok ilgi topladı. Bu oturumda, Filistin'de yaşanan soykırıma da dikkat çekildi. 20. Adli Tıp Günleri’nin dünyada adli tıp alanındaki en iyi kongrelerden biri olduğunu ifade eden yabancı misafirlerimiz, bu sayede Türkiye'yi de tanıma fırsatı bulduklarını belirttiler. Özellikle İngiltere, İsviçre, Rusya, Polonya ve Amerika'dan katılan misafirlerimiz kongre organizasyonundan memnuniyetlerini vurguladılar."

Aslıyüksek, adli tıp alanında dünyadaki en iyi bilim insanlarının kongreye katıldığını, katılımcıların Türkiye'ye gelmekten mutlu olduklarını söylediğini ifade etti. Yabancı adli bilim uzmanlarını ülkedeki adli bilim ve adli tıp uzmanlarıyla buluşturduklarını vurgulayan Aslıyüksek, "Kongreye katılan uzmanların, kendi ülkelerinin tecrübesini ve teknolojik imkanlarını paylaşması tüm alan uzmanlarının mesleki bakımdan gelişmesini sağladı." dedi. Aslıyüksek, 50 üniversiteden katılım olduğunu hatırlatarak, öğretim üyelerinin, adli tıp uzmanlık öğrencilerinin alanlarında öncü isimlerle tanışma fırsatı bulduklarını, uluslararası işbirlikleri için ortam sağlandığını söyledi. Türkiye'den TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Emniyet Kriminal Başkanlığı, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Kriminal Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere 42 kurumdan katılım olduğuna işaret eden Aslıyüksek, "Kurumlar arası işbirliklerine imkan oluşturuldu." ifadesini kullandı.