Antalya'da düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışması sona erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

Kumluca Belediyesi, Kumluca Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KUMSABDER) ve sponsor firmaların desteğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ikinci gününde amatör balıkçılar, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Sibza isimli teknesiyle yarışmaya katılan Zafer Dukan, 22,6 kilogram ağırlığında kuzu (Sarıkuyruk) cinsi balığı tutarak en büyük balık kategorisinde birinci oldu.

Yakala bırak kategorisinde Amore Afload isimli teknesiyle yarışmaya katılan Erdem Karacaoğlu, denize bıraktığı 57 santimetre uzunluğunda lahos cinsi balıkla 342 puanla birinciliği alırken, en çok balık tutma kategorisinde şehit Bülent Albayrak isimli teknesiyle yarışmaya katılan Muhammet Demirhan 73.2 puanla birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren amatör balıkçılara sponsorlar tarafından karşılanan çeşitli ödüller verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de denizlerdeki balık popülasyonunun tanıtılması, sürdürülebilir balıkçılığı sevdirmek adına bu gibi organizasyonların önemli olduğunu söyledi.