        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışması sona erdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:28 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:48
        Antalya'da düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışması sona erdi
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

        Kumluca Belediyesi, Kumluca Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KUMSABDER) ve sponsor firmaların desteğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ikinci gününde amatör balıkçılar, dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Sibza isimli teknesiyle yarışmaya katılan Zafer Dukan, 22,6 kilogram ağırlığında kuzu (Sarıkuyruk) cinsi balığı tutarak en büyük balık kategorisinde birinci oldu.

        Yakala bırak kategorisinde Amore Afload isimli teknesiyle yarışmaya katılan Erdem Karacaoğlu, denize bıraktığı 57 santimetre uzunluğunda lahos cinsi balıkla 342 puanla birinciliği alırken, en çok balık tutma kategorisinde şehit Bülent Albayrak isimli teknesiyle yarışmaya katılan Muhammet Demirhan 73.2 puanla birinci oldu.

        Yarışma sonunda dereceye giren amatör balıkçılara sponsorlar tarafından karşılanan çeşitli ödüller verildi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de denizlerdeki balık popülasyonunun tanıtılması, sürdürülebilir balıkçılığı sevdirmek adına bu gibi organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

        Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın daha kapsamlı şekilde yapılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Avcıoğlu, "Çok güzel bir yarışma oldu. İlçemizde değişik illerden gelen amatör balıkçıları misafir ettik. Emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlginin fazla olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah gelecek yıl daha kapsamlı düzenleyeceğiz." dedi.

        Yarışma organizatörlerinden KUMSABDER Başkanı Erhan Aydoğmuş da yarışmayı amatör balıkçılığı sevdirmek, gelecek nesillere sürdürülebilir balık avı serüvenini aktarabilmek için düzenlediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

