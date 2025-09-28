114 metrelik Expo Kulesi'nde ilk nikah

EXPO 2016 Antalya'nın kurulduğu alan 6 ay süren fuar faaliyetleri sonrası 2 Hollywood filmine sahne oldu, bazı kongre ve galalara da ev sahipliği yaptı. Ziyarete açık fuar alanının sembolü 114 metre yüksekliğindeki kulede ilk kez nikah yapıldı, Sinem Seren ile Veli Çakır, Antalya manzarası eşliğinde hayatlarını birleştirdi.

Türkiye'de ilk kez Antalya’da 23 Nisan 2016’da başlayan, 'Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya' felsefesi ve 'Çiçek ve Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen Expo 2016 Antalya, 6 ay sürdü. Tarih, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil şehirler organizasyonun alt temaları kullanılan organizasyona resmi 52, resmi olmayan 3 ülke katıldı. Expo 2016, aktif olduğu 6 aylık süre boyunca çeşitli organizasyon ve yerli yabancı konserlere ev sahipliği yaptı. Aksu ilçesinde 1,6 milyar liraya yapılan, 1121 dekarlık alanda Expo kulesi, çocuk bilim ve teknoloji merkezi, kongre binası tarım ve biyoçeşitlilik müzesi, Expo gölü, Türkiye biyoçeşitliliği tema parkuru, çocuk adası, kır bahçeleri, mozaikültür bitki heykelleri alanı, Expo serası, büyük amfitiyatro ve küçük amfitiyatro yer alıyor.