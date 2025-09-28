'Mutluluğun anahtarlarından biri, ailecek aynı sofrada buluşmak'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, sağlıklı beslenme ile ruhsal sağlık arasındaki ilişkiye dikkati çekti. Özellikle okul döneminde ve yoğun çalışma temposunda düzensiz beslenmeye geçmenin mental etkileri üzerinde konuşan Doç. Dr. Erdoğan, “Mutluluğun önemli anahtarlarından biri dengeli beslenmek ve ailecek aynı sofrada buluşmak" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, beslenmenin insan yaşamındaki en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurguladı. Bağırsakların ruhsal sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Erdoğan, “Bağırsaklarımızdan salgılanan hormonlar, mutluluk ve kaygı gibi duygusal durumlarla bağlantılı. Yapılan çalışmalarda düzenli ve sağlıklı beslenenlerde ruhsal hastalıkların daha az görüldüğü, fast food tarzı beslenenlerde ise kaygı ve depresyonun daha sık yaşandığı ortaya kondu" diye konuştu.

'HAZIR GIDALAR RUHSAL SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Özellikle okul döneminde öğrenciler ile çalışan bireylerin dengesiz ve hazır gıdalarla beslenmeye yöneldiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, bunun ruhsal sağlık üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi. Doç. Dr. Erdoğan, “Fast food tarzı beslenme ruhsal anlamda kişileri olumsuz etkiliyor. Son yıllarda aile olarak bir araya gelip sofraya oturmanın azalması da ruhsal sorunları artırıyor" dedi.