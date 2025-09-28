Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kemer ilçesi tüneller bölgesinde meydana geldi. Kemer’den Antalya yönüne giden yabancı uyruklu Cemil Bekfeluni’nin kullandığı 07 BUR 411 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle savruldu. Bekfeluni yolda metrelerce sürüklenirken, motosiklet bariyerleri aşarak yol kenarındaki boş alana uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bekfeluni’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

