Kumluca'da balık tutma yarışmasında ikinci olan takım kazandığı ödülü Darüşşafaka'ya bağışladı

Kumluca ilçesinde düzenlenen balık tutma yarışmasında ikinci olan takım, 150 bin liralık hediye çekini, Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı.

Yarışmaya "Taştan" isimli teknesiyle katılan ve "en çok balık tutma" kategorisinde ikinci olan Haşim İnan, Nejat Altan Taştan ve Arif Atlı, kazandıkları 150 bin liralık hediye çekini, Darüşşafaka'ya bağışlama kararı aldı.

Haşim İnan, yaptığı açıklamada, bugüne kadar katıldıklarını yarışmalarda elde ettikleri ödülleri bağışladıklarını belirtti.

Kumluca'da kazandıkları ödülü de kimsesiz çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Darüşşafaka'ya bağışlama kararı aldıklarını ifade eden İnan, sportif olta balıkçılığını desteklemek, sürdürülebilir balık avını gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kumluca Belediyesi, Kumluca Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği ve sponsor firmaların destekleriyle 27-28 Eylül'de düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışmasına, farklı illerden 75 tekne ve yaklaşık 250 yarışmacı katılmıştı.