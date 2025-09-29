Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmanın ardından turnuva oyunu ile sona erdi.
