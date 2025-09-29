Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 22:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:52
        Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli yağış sırasında Eski Postane Caddesi'ndeki bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

        Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen bir sürücü ani manevrayla aracının hasar almasını önledi.

        O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Belediye ekipleri, trafikte aksamaya neden olan ağacı yoldan kaldırdı.

