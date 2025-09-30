Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hastalığına teşhis konulamayan Mert'in yürüyebilmesi için tedaviye başlandı

        ANTALYA'da hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, konuşamayan ve tek başına hiçbir şey yapamayan Mert Kendir'e (6) yardım eli uzandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastalığına teşhis konulamayan Mert'in yürüyebilmesi için tedaviye başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, konuşamayan ve tek başına hiçbir şey yapamayan Mert Kendir’e (6) yardım eli uzandı. Henüz tanı konulamayan Kendir’in yürüyebilmesi için fizik tedaviye, konuşabilmesi için dil terapistinden destek alınmaya başlandı.

        Kepez ilçesinde yaşayan Mehtap ve Mücahit Kendir çiftinin Mert adını verdikleri 2'nci çocukları, 2019 yılında dünyaya geldi. Doğumdan kısa süre sonra Mert'in hareketlerinde değişiklikler fark eden çift, dengede duramayan çocuklarını doktora götürdü. Burada yapılan kontrollerde tanı konulamadı ve kontrol altında kalacağı söylendi. Ancak Kendir’in yaşı ilerledikçe sağlığı daha da bozuldu.

        Kendir ailesi, çocuklarını şehir şehir gezdirerek farklı doktorlarda çözüm aradı. Net bir tanı konulamayan Mert Kendir’e, ilaçlarını alabilmesi için serebral palsi hastası olduğuna dair rapor düzenlendi. Desteksiz yürüyemeyen, konuşamayan, istem dışı hareketler yapan Kendir için doktorlar, distoni ve kore hastalıklarına dair belirtiler olduğunu kaydetti.

        ÇALIŞMA SAATLERİNİ OĞLUNA GÖRE AYARLIYOR

        Kendir için hayatlarını tamamen değiştiren aile, tüm vakitlerini çocuklarının yanında geçirmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan baba Mücahit Kendir, çalışma saatlerini ve izinlerini oğlunu fizik tedaviye ve dil terapisine götürdüğü günlere göre ayarlamaya başladı. Yaşı gereği okula başlaması gereken Mert Kendir'in kaydı, yakında bir okula yapıldı. Kaynaştırma öğrencisi olarak okula başlaması gereken ancak tek başına hareket dahi edemeyen Kendir, okula başlayamadı. Mert Kendir, raporu olmadığı için evde de eğitim alamıyor.

        SESLERİ DUYULDU

        Yurt dışından gelen ilaçlar ve tanı konulabilmesi için gidilen farklı doktorlar nedeniyle maddi olarak da zor günler yaşayan Kendir ailesine, DHA'nın haberi sonrasında yardım eli uzatıldı. Haberin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kendir’in ivedilik gerektiren muayenelerini gerçekleştirdi. Ardından AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ailenin evine misafir oldu. Kendir'in hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili ailesinden bilgi alan Çokal, tedavi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Kendir yapılan ön muayenelerin ardından dil ve konuşma terapisine, fizik tedaviye başladı. Aynı zamanda okula gidemediği için evde eğitim alması için girişimlerde bulunuldu.

        'TEDAVİLERDEN DÖNÜŞ ALMAYA BAŞLADIK'

        Mücahit Kendir, “Çok güzel şeyler oldu. Mert için fizik tedavi ve dil terapisti ayarlandı. Bizim için bir artı oldu. Bunlar bizi maddi olarak zorlayan şeylerdi. Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal bizi ziyaret etti. Kendisinin hekim olması bizim için avantaj oldu. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi de yakından ilgileniyor Mert ile. Geriden gelmemize rağmen en kısa zamanda toparlayacağız. Kısa süre de olsa tedavilerden dönüş almaya başladık" dedi.

        TANI İÇİN BEKLENİYOR

        Ailenin zor günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, “Mert'in hastalığına tanı konulması için seslerini duyurmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal, Mert'in tedavisi için gerekli girişimlerde bulundu. Ancak Mert'in hastalığına tanı hala konulamadı. Bizler elimizden gelen desteği ailemize sağlamaya çalışıyoruz. Mert'in annesine, çocuğunu okula götürebilmek için 3 tekerlekli motosiklet almayı düşünüyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için gönüllülerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Denize ulaşabilen 232 bin yavru carettadan 500'ü hayatta kalabilecek
        Denize ulaşabilen 232 bin yavru carettadan 500'ü hayatta kalabilecek
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına a...
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına a...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın finalistleri açıklandı
        Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın finalistleri açıklandı