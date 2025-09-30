Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2" ile gelen 1697 turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:40 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:09
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi
        Antalya'nın Alanya ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2" ile gelen 1697 turist ziyaret etti.

        Marmaris'ten demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide çoğu İngiliz 1697 yolcu ile 735 personel bulunduğu öğrenildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

        Gemi, akşam Limasol'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

