Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2" ile gelen 1697 turist ziyaret etti.

