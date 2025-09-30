Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 16 gözaltı- Yeniden

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:30
        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Şüpheliler, Antalyaspor Kulübü'nün kasasına girmesi gereken hafriyat gelirini başka hesaplara yönlendirmekle suçlanıyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanları B.Ö. ve R.K. de bulunuyor. B.Ö.'nün aynı zamanda hafriyat şirketinin ortaklarından biri olduğu öğrenilirken, R.K. ise şirketlerine konkordato talep etmişti.

        ÖDEMELER FARKLI HESAPLARA YÖNLENDİRİLDİ

        1 milyar liralık hafriyat gelirinin, makbuz karşılığı kulüp kasasına girmesi gerekirken, farklı hesaplara yönlendirildiği öne sürüdü. CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, belediye yetkisi kullanılarak yapılan resmi ve gayriresmi ödemelerin olduğunu belirlendiği ifade edildi. Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde yapılan hafriyat ödemelerinin, Antalyaspor Kulübü'nün kasasına aktarılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

        KAPISI ÇİLİNGİR TARAFINDAN AÇILDI

        Antalyaspor'un maçlarını oynadığı stadyumun altında yer alan Antalya Hafriyat Denetim ve Depolama İşletmeciliği ofisinin kapısı polis eşliğinde çilingir tarafından açılıp, arama yapıldı. Kulüp binasında da arama yapılırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ergün, kendilerinden hafriyatla ilgili bazı belgelerin istendiğini ve o belgeleri teslim ettiklerini, mevcut yönetimden hiç kimsenin gözaltına alınmadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

