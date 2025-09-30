Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturması kapsamında, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerden aralarında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi B.Ö. ve iş insanı R.K'nin de bulunduğu 16'sının yakalandığı öğrenildi.

        Polis ekiplerince Antalyaspor Kulübü Derneği'nde arama yapıldığı da bildirildi.

        - Soruşturma

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işlemesine kayyum atanmıştı.

        Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos’ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

        Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Zeynep K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle salıverilmişti.

        Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Denize ulaşabilen 232 bin yavru carettadan 500'ü hayatta kalabilecek
        Denize ulaşabilen 232 bin yavru carettadan 500'ü hayatta kalabilecek
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın finalistleri açıklandı
        Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın finalistleri açıklandı
        Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi