Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 16 gözaltı (2)

        GENELSEKRETER YARDIMCISI DA GÖZALTINDAAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:38 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 16 gözaltı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GENELSEKRETER YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanları R.K. ve B.Ö bulunuyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 isim şöyle:

        "Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanı R.K., inşaat şirketi sahibi R.S., Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şti. ortakları B.Ö., O.E. ve S.K., Antalya Kulübü eski Genel Müdürü B.M.Z., belediye ve şirkette görevli diğer çalışanlar A.K., T.K.K., F.E., F.F., Ş.A., Y.E.Y., H.R., H.A., F.Ö., M.K., A.E., E.A. ve N.Y."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınc...
        Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınc...
        Hastalığına teşhis konulamayan Mert'in yürüyebilmesi için tedaviye başlandı
        Hastalığına teşhis konulamayan Mert'in yürüyebilmesi için tedaviye başlandı
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1697 turist geldi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Denize ulaşabilen 232 bin yavru carettadan 500'ü hayatta kalabilecek
        Denize ulaşabilen 232 bin yavru carettadan 500'ü hayatta kalabilecek
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına a...
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına a...