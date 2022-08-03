Manavgat'ta aranan şüpheli başkasına ait kimlikle yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, başkasına ait kimliklikle yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipler, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan şüphelinin E.D. ismine ait kimlik kullandığı ve isminin H.A.Y. olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemede, "tehdit", "hakaret", "hakkı olmayan yere tecavüz", "silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" gibi 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

H.A.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.