Kumluca Ziraat Odası Başkanı kış için çiftçileri uyardı

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ANTALYA (AA) - Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, çiftçileri gelecek kış odun ve kömür sıkıntısı yaşamamaları için hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Kökce, yaptığı açıklamada, geçen kış havaların soğuk olması nedeniyle çiftçilerin odun ve kömür tedarikinde sorun yaşadığını söyledi.



Kışın hazırlığının yaz mevsiminde yapılması gerektiğini dile getiren Kökce, "Şu günlerde kış mevsiminde seralarımızda kullanacağımız odun ve kömürün en az yüzde 50'sini temin edelim. Çünkü bu sıcağın elbette bir soğuğu olacak. Mağdur olmamız için bunu yapmalıyız." dedi.

Özellikle odun konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Kökce, Orman İşletme Müdürlüğünün odun tedarikini müteahhitlere verdiğini, kış mevsiminde dağlarda odun kesimi yapıldığını ve bunun da yetersiz kaldığını söyledi.

Bu yüzden odun tedarikinin yaz aylarında yapılması gerektiğine dikkat çeken Kökce, "Bu konuda da devlet büyüklerimizden çiftçilerimize yardımcı olmalarını istiyorum. Çiftçilerimize odun ve kömür tedarikinde yardımcı olmalarını bekliyoruz. Turfanda sebze üretimin merkezlerinden Kumluca’da bu kış odun ve kömüre ihtiyacımız olacak. Ömür ve odun olmazsa ürünlerimizi don alır." diye konuştu.



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