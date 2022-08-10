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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor

AA

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun yakın zamanda taburcu edileceğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren 9 yaşındaki C.M.A'yı ziyaret eden Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çocuğu özellikle 2 gündür çok neşeli gördüğünü ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Özkan, "Vücutsal olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz oranda kilo alımları var. Şu etapta sadece psikiyatrik tedavi ön planda gözüküyor." dedi.

Özkan, C.M.A'nın yaşıtları gibi oyun oynadığını ve herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hareket ettiğini, iştahının yerinde, ortamdan ve yemeklerden memnun olduğunu belirtti.

Annesinin de çocuk psikiyatristi ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının izinleri doğrultusunda istediği zaman çocuğunu görebildiğini söyleyen Özkan, baba ile ilgili konuda ise şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

Çocuğun hastanedeki tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Özkan, "Çok yakın bir zamanda taburculuğu planlanıyor. Herhangi bir sağlık problemi yok şu anda. Bundan sonraki süreçte de yine ara ara çocuk doktorlarımız görecek ve çocuk psikiyatristlerimiz tedaviye devam edecek. Çünkü o daha uzun süreç elbette." diye konuştu.

Özkan, çocuğun hastaneden sonra daha mutlu, huzurlu, güvenli bir ortama kavuşması temennisinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A'nın yakın zamanda taburcu edilmesini planladıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte özellikle psikiyatri için haftada birkaç gün ayaktan kontrollere geleceğini anlatan Yıldıray Çete, "O yönden yakın takibimiz devam edecek. Şu anda hedef kalorisi, hedef kilosu birçoğu şeye ulaşmış durumda. Bütün gün puzzle yapıyor, keyfi yerinde, mutlu. Şu anda her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

- Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

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