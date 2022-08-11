Antalya'da 172 düzensiz göçmen yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki bir adada 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üçağız Mahallesi Kekova Adası'nda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Adaya düzenlenen operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, ekiplerce işlemleri yapılmak üzere teknelerle karaya çıkartıldı.









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