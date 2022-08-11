Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Salkımevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın son katındaki H.B'ye ait dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın diğer kattaki dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi.

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