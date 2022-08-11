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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Salkımevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın son katındaki H.B'ye ait dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın diğer kattaki dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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