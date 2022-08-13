Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

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ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini, bir grup taraftar karşıladı.

Siyah-beyazlılar, takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.

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