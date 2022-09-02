Manavgat'ta çevre temizliği etkinliğinde sahilden 27 torba çöp toplandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1,5 kilometrelik sahil bandında gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde aralarında şişe, naylon, bez parçalarının olduğu yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı.

Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert ve Manavgat Gençlik Merkezinden 25 gönüllünün katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Manavgat Irmağı ile denizin buluştuğu Mendirek bölgesinde 1,5 kilometrelik sahil bandındaki etkinlikte denizden 27 torba çöp çıktı. Caretta carettaların da yuvalama alanlarından biri olan sahilde, aralarında cam ve plastik şişe, naylon, bez parçaları, tel, ip, misina gibi çeşitli atıklardan oluşan yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı.

Kaymakam Demir, gazetecilere, eşsiz bir güzelliğe sahip Manavgat sahilinin insan eli ile kirletilmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Çevre kirliliği konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Demir, "Çevreyi maalesef insanlar, bizler kirletiyoruz. Temiz tutacak olanlar da bizleriz. Çevreyi kirlettiğimiz zaman çevre bizden intikamını alıyor maalesef hem de çok acı olarak alıyor. Çevremizi temiz tutmak zorundayız, çevre bizim evimiz, ev temiz tutulur." dedi.









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