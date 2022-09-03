Demreli 10 öğrenci, Çekya'da aşçılık alanında staj yaptı

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ANTALYA (AA) - Demre'de 10 lise öğrencisi, 2 öğretmen eşliğinde Çekya'nın Prag kentinde aşçılık alanında staj yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, "Dünya Demre'ye, Demre Avrupa'ya" konulu proje kapsamında Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ile 2 öğretmenin Çekya'ya gittiğini belirtti.

Demreli heyetin 21 günlük stajın ardından ilçeye döndüklerini aktaran Atılgan, "Öğrencilerimiz 5 yıldızlı otel mutfağında ve restoranda değişimli olarak staj yaptılar ve aşçılık alanında uzman kişilerden birebir eğitimler alarak kendilerini geliştirme fırsatı buldular." dedi.





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