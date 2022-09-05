EKİPDER Başkanı Güney, ATSO başkanlığına adaylığını açıkladı

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ANTALYA (AA) - Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Güney, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Güney, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde derneğin yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin en eski ticaret ve sanayi odaları arasında yer alan ATSO başkanlığına adaylığını açıklamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kentin ticaret ve sanayisinde ayrışmalar yaşandığını belirten Güney, "Üreten, iletişimi güçlü, sanayicisine ve ticaret erbabına direkt etki eden çözüm odaklı yaklaşımlar sergileyebilmek için elimizi taşın altına koyduk. Üyelerini ve Antalya'da yaşayan herkesi birleştiren, genç, dinamik yapıya sahip bir ATSO hayali için ekibimizle yola çıktık." diye konuştu.

Güney, dayanışma içerisinde kent ekonomisini büyütmeyi hedeflediklerini, bunun için çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade etti.

"Hiç bitmeyecek bir yarıştayız Antalya'mız için" sloganıyla seçimlerde yer alacaklarına değinen Güney, 20 ile 22 meslek komitesinde aday göstereceklerini kaydetti.

Güney, ekim veya kasımda yapılacak seçimlerde, beyaz renkli listeyi kullanacak.

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