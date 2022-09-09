Antalya Büyükşehir Belediyesince 29 merkezde 230 branşta kurs açılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kış dönemi için 29 Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) 230 branşta 800 kurs açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ATASEM 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem kursları için çalışmalar başladı. 29 merkezde 230 branşta açılacak kurslara katılmak isteyenlerin 12-18 Eylül'de kayıt yaptırmaları ve evraklarını da 19-25 Eylül'de merkezlere teslim etmeleri gerekiyor. Dersler ise 10 Ekim'de başlayacak.

ATASEM'de okuma-yazma, yabancı dil, bilgisayar, sanat, sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kurslar verilecek. Kursiyerlere, pastacılık, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, Fransızca ve elbise dikimi gibi geniş bir yelpazeye sahip olan kurslar ile hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlanacak.

Ayrıca yeni dönemde 40 yeni branşta kursun da açılması planlanıyor. Bunlar arasında, aile ve evlilik hayatı, avokado yetiştiriciliği, damızlık tavuk yetiştiriciliği, bitkisel üretimde iyi tarım uygulamaları, ev tekstil ürünleri hazırlama, giysi tadilatı, hüsn-i hat, kadın giysileri dikimi, kısa film yapımı, minyatür sanatı, mis sabun üretimi, miyuki takı yapımı, teknik resim, sinematografi, stilist eğitimi, yabancılar için Türkçe eğitimi, solucan gübresi üretimi, Türk Halk Müziği eğitimi, Trabzon Kazaziye takı yapımı, ut, Türk sanat müziği eğitimi yer alıyor.

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