Kırbıyık Holding, Alanyaspor ve Antalyaspor ile "devam" kararı aldı

ANTALYA (AA) - Kırbıyık Holding, Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un sponsorluklarına devam edeceklerini bildirdi.

Kırbıyık Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alanyaspor ve Antalyaspor'un sponsorluğundan çekilmelerinin söz konusu olmadığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kırbıyık Holding olarak Serik bölgesinde 350 kişi istihdam ediyoruz. Milletimize ve devletimize vergi ödeme başta olmak üzere tüm görevlerimizi yerine getiriyor, bu görevleri de vatani bir bilinçle ve gururla yapıyoruz. Kırbıyık Holding olarak başta Alanyaspor ve Antalyaspor olmak üzere Türk sporunun gelişimine katkı sağlayan tüm gençlere desteğimiz sonsuzdur. Bu gençlerin eğitimine olan katkımız da her geçen yıl artarak devam etmektedir ve devam edecektir. Kırbıyık Holding Genel Müdürümüz Aydın Demiray da bütçe oluşturmak adına, Alanyaspor ve Antalyaspor sponsorlukları yönünde açıklamalar yapmıştır. Genel müdürümüzün bu bütçe planlaması holdingimiz bünyesinde değerlendirilmiş olup, sponsorluklardan çekilmemiz söz konusu değildir."

Demiray, dün yaptığı açıklamada, bölgesel ve ulusal arenada mücadele eden spor takımlarına sponsor olduklarını bildirmiş, birtakım problemler nedeniyle Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor sponsorluklarından ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.