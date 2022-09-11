GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde, evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını belirterek, alevlere 3 helikopter, 2 uçak ve 9 arazözle müdahale ettiklerini, yangında yarım hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.



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