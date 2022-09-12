Otodrag yarışı, hız tutkunlarını Antalya'da buluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da yapılan otodrag yarışı, hız tutkunlarını bir araya getirdi.

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil, Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışına 10 ilden 86 yarışmacı katıldı.

Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen yarışları, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de izledi.

Tütüncü, gelecek ay da otomobil festivali düzenleyeceklerini belirterek, "Bütün Türkiye'yi Antalya'ya toplayacağız. Sizleri de orada görmek istiyorum. Araba müzeleri, otodraglar, motodraglar, gençlik ateşi ve heyecanımız sizlerle birlikte Kepez'de." ifadelerini kullandı.

Yarışlar sonucunda, 13 saniye kategorisinde Hasan Altay, Ümit Çalışkan ve Özkan Yılmaz, 12 saniye kategorisinde Volkan Altınova, Ahmet Selim Barut ve Beytullah Tosun, 11 saniye kategorisinde Abdullah Kocabıyık, Erdinç Erdoğan ve Bayram Duman ilk üç sırada yer almayı başardı.

Organizasyon, dereceye giren sporculara kupalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.