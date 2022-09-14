Antalya'daki iş insanları, bankalardan daha fazla destek bekliyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalardan Antalya ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı beklediklerini bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin temmuz ayı nakdi kredi verilerine göre, Antalya'nın turizmde ve yabancılara konut satışında güçlü bir çıkış yakaladığı dönemde yıllık kredi artışında 18. sırada yer aldığını belirtti.

Son aylarda Bankalar Birliği yetkilileri ile yapılan toplantılar neticesinde kredi akışındaki dengesizliğin kısmen azaldığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya kredi artış oranında geri kalsa da kredi hacmi artışında yeniden dördüncü sıraya yükselmiştir. Antalya'da kredi artış oranlarında son dönemde kamu ve özel bankalarımız arasında fark kalmamıştır. Son 3 ayda kamu bankaları kredileri Türkiye genelinde yüzde 17 artarken, ilimizdeki artış yüzde 13 oranında kalmıştır. Dolayısıyla kamu bankaları başta olmak üzere bütün bankalarımızdan Antalya ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı bekliyoruz."

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