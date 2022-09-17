Antalya'da "HobiFest 2022" festivali başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince 70'e yakın hobi kulübünün katıldığı HobiFest 2022 Festivali açıldı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki festivalde bando ve orkestra eşliğinde sahne programları gerçekleştirildi, katılımcılara festival alanı tanıtıldı.

Amatör ve profesyonel hobi tutkunları, festivalde yer alan 70'e yakın hobi kulübünün açtığı stantları gezdi.

Klasik otomobil ve motosikletlerin dikkati çektiği festivalde, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler düzenlendi. Festivalde, jandarma arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ilgi çekti.

Dans ve halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı festivalde, katılımcılara sunumlar, atölye çalışmaları ve materyal tanıtımları kulüp sorumlularıyla birlikte yapıldı.

Festival, yarın sona erecek.



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