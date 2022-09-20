Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin belinde kırık tespit edildi

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ANTALYA (AA) - Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, bel bölgesinde tespit edilen kırık nedeniyle evinde istirahat ettiğini bildirdi.



Geyikçi, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta geçirdiği kaza sonrası ağrılarının ifade etti.



Bunun üzerine hastaneye gittiğini, doktorların tetkiki neticesinde bel bölgesinde kırık tespit edildiğini kaydeden Geyikçi, "Hafta sonu katıldığım programlarda şiddetli ağrı yaşadım. Tetkiklerde belimde kırık tespit edildi. Doktorumun önerisiyle bir süre istirahat edeceğim. Şu anda tedavi sürecim devam ediyor. Sağlık durumum iyiye gidiyor. kısa sürede görevimin başına döneceğim." ifadelerini kullandı.



Bu arada, Finike Belediye Başkanlığına bir süre Belediye Meclis Üyesi Volkan Aydıner'in vekalet edeceği kaydedildi.





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