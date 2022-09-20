Antalya'da 1 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 120 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde bir işyerinde gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yeri ve depolarına operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin paketleme naylonu, 1 kompresör ile 1 dolum makinesi ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahipleri Ş.Y. ve Ö.K. ile kaçak sigara dolum işinde çalıştığı belirlenen T.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.