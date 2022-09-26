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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakal Sinema Okulu'nda film yapımcıları öğrencilerle buluşacak

AA

Altın Portakal Sinema Okulu'nda film yapımcıları öğrencilerle buluşacak

ANTALYA (AA) - 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Altın Portakal Sinema Okulu, dördüncü kez film yapımcılarını sinema bölümünde okuyan öğrencilerle buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, son hazırlıklar sürdürülüyor.

"Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla 2019'da düzenlenmeye başlayan ve şu ana kadar 650 öğrenciye eğitim imkanı sağlayan Altın Portakal Sinema Okulu, 2-7 Ekim'de çevrim içi yapılacak.

Sinema sektörünün önde gelen isimleri, 84 üniversiteden seçilen 250 Altın Portakal Sinema Okulu öğrencisi ile deneyimlerini paylaşacak.

Yönetmen-senarist ve film eleştirmeni Burcu Aykar'ın "Kısa Film Yapımı" dersiyle başlayacak programda, sinema yazarı Aslı Ildır ile "Film Okuma Atölyesi", yapımcı-yönetmen Zeynep Güzel ile "Yaratıcı Belgesel Atölyesi", Soft Light Color Grading Service'in kurucusu Levent Öztürk ile "Sinema ve Televizyonda Renk Düzenleme", yönetmen-senarist ve multimedya sanatçısı Deniz Tortum ile "Kamerasız Sinema", video sanatçısı-film yönetmeni Köken Ergun ile "Stok Görüntüyle Çalışmak" ve yönetmen-senarist Ali Vatansever ile "Bir Senaryo İnşa Etmek" başlıklı dersler yer alacak.

Müjgan Yıldırım'ın yönetmenliğini, Burçak Evren'in danışmanlığını üstlendiği "Gölgenin Seyri: Türk Sinemasının Tartışmalı İlkleri" belgeseli gösterilecek, film ekibi ile öğrencileri buluşturan soru-cevap etkinliği düzenlenecek.

- Söyleşi ve röportajlar yayınlanacak

Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında Türkiye'deki tüm sinemaseverlere ulaşabilmek için usta isimlerle söyleşi ve röportaj videoları hazırlanacak.

Sezen Kayhan moderatörlüğünde yönetmen Nazlı Elif Durlu ile "İlk Filmimi Nasıl Çektim?", Burak Göral moderatörlüğünde yazar Ayfer Tunç'un konuk olduğu "Edebiyattan Sinemaya", Evrim Kaya ile yönetmen-senarist Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yönetmen Söyleşileri" başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.

Antalya Film Forum ile ortak gerçekleşecek "Post Prodüksiyon Süreçleri" söyleşisinde Armağan Lale moderatörlüğünde Yalın Özgencil, Cenk Erol ve Cem Taşkara bir araya gelecek. Müge Turan'ın Ahmet Mümtaz Taylan ile "Oyunculuk Üzerine" başlığıyla gerçekleştirdiği söyleşi de izlenebilecek.

Söyleşiler festivalin Youtube hesabından her gün saat 14.00'de yayınlanacak.

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