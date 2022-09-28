Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya MİT Daire Başkanlığı ekipleri, Hakkari'den getirilen uyuşturucunun Mandırlar Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoya yapılan baskında, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler T.A, K.Y, M.M.B, O.B. ve M.T.A. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.