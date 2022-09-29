Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı açıklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 1-7 Ekim tarihlerinde kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.



Yalçınkaya, Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın konusunun "Peygamberimiz, cami ve irşat" olacağını söyledi.



Hafta boyunca birçok konuyu ele alıp halkta farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Yalçınkaya, "Camiler tüm müminleri bir araya getiren, mihrabıyla mabet olduğunu hatırlatan, minberiyle bir toplum ve devlet olduğunu hatırlatan, kürsüsüyle bir okul olduğunu hatırlatan mekanlardır." dedi.

Yalçınkaya, 1-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek programlarla ilgili şunları kaydetti:



"30 Eylül'de Muratpaşa Camisi avlusunda, Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Daha sonra hep birlikte cuma namazına gideceğiz. 2 Ekim'de de sabah namazı buluşmalarımızı Yivliminare Camisi'nde başlatacağız. Hafta boyunca engellilere yönelik faaliyetler, kabir ziyaretleri, hatim, konferans ve radyo programları yapılacak."



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